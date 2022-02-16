Будущее Дзюбы в "Зените" зависит от Семака
Фото твиттер "Зенита"
"Зенит" готов продлить контракт с форвардом Артемом Дзюбой.
Как сообщает журналист Максим Алланазаров, руководство клуба готово сохранить игрока в команде, однако окончательное решение будет принимать наставник команды Сергей Семак.
Отмечается, что на данный момент Семак склоняется к расставанию с 33-летним футболистом.
Контракт Дзюбы с "Зенитом" истекает по окончании текущего сезона.
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