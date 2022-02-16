Месси - худший игрок ПСЖ в матче с "Реалом" по версии L’Équipe

Фото твиттер ПСЖ

Французское издание L’Equipe поставило оценки футболистам в первой игре 1/8 финала Лиги Чемпионов ПСЖ - "Реал" (1:0).

Худшим футболистом парижан стал форвард Лионель Месси, получивший 3 балла из 10. По 8 баллов получили Килиана Мбаппе и Марко Верратти.

В составе "Реала" самую лучшую оценку получил Тибо Куртуа (8), худшую - Дани Карвахаль (2).

Напомним, что в этой встрече Месси не смог реализовать пенальти.

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