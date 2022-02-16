Анчелотти прокомментировал поражение от ПСЖ

Фото: инстаграм "Реала"

Наставник "Реала" Карло Анчелотти подвел итоги матча с ПСЖ (0:1) в рамках 1/8 финала Лиги Чемпионов.

"Мы пытались начать матч, играя от обороны, однако это не сработало. Низкий блок должен быть агрессивнее, но это не был консервативный подход. У нас не получилось завладеть мячом, как мы уже знаем.

Необходимо напористее идти вперед в ответной игре. Мы уступаем в счете и должны лучше владеть мячом, чего нам не хватало в этом матче. Мы делали много неточных передач из-за их высокого прессинга. Они отлично прессинговали и доставили нам много проблем.

Я сказал арбитру, что на мой взгляд, две желтые карточки, которые он нам показал, были неочевидными. Мбаппе неудержим, мы пытались контролировать его, Милитао справился очень хорошо, однако он всегда может что-то придумать, и придумал в последнюю минуту", - приводит слова Анчелотти Marca.

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