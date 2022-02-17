Тебас о Суперлиге: "Реал" собирается взять Мбаппе и Холанда, а "Барса" и "Ювентус" наполовину разорены"

Фото: инстаграм Тебаса

Глава Ла Лиги Хавьер Тебас снова раскритиковал проект европейской Суперлиги.

Напомним, что борьбу за турнир продолжают "Барселона", "Реал" и "Ювентус".

"Это идеологическое оружие. Три клуба, потерпевших кораблекрушение, взяли этот флаг, чтобы создать ощущение ложного единства. Это ложь, ведь мы видим, как дела у "Ювентуса" и "Барсы". "Реал" собирается взять Мбаппе и Холанда, а остальные наполовину разорены.

Суперлига принесла бы вред Ла Лиге - мы бы зарабатывали на 1,9 миллиарда меньше каждый сезон. Испанский футбол изменился бы. Суперлига не добьется экономического успеха. Модель, которую они пытались продать, не будет существовать, потому что английских клубов в турнире уже не будет", - приводит слова Тебаса Europa Press.

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