Тебас о Суперлиге: "Реал" собирается взять Мбаппе и Холанда, а "Барса" и "Ювентус" наполовину разорены"

Теги ла лигахавьер тебассуперлига (европейская)реал мадридювентусбарселона

Тебас о Суперлиге: "Реал" собирается взять Мбаппе и Холанда, а "Барса" и "Ювентус" наполовину разорены" Фото: инстаграм Тебаса

Глава Ла Лиги Хавьер Тебас снова раскритиковал проект европейской Суперлиги.

Напомним, что борьбу за турнир продолжают "Барселона", "Реал" и "Ювентус".

"Это идеологическое оружие. Три клуба, потерпевших кораблекрушение, взяли этот флаг, чтобы создать ощущение ложного единства. Это ложь, ведь мы видим, как дела у "Ювентуса" и "Барсы". "Реал" собирается взять Мбаппе и Холанда, а остальные наполовину разорены.

Суперлига принесла бы вред Ла Лиге - мы бы зарабатывали на 1,9 миллиарда меньше каждый сезон. Испанский футбол изменился бы. Суперлига не добьется экономического успеха. Модель, которую они пытались продать, не будет существовать, потому что английских клубов в турнире уже не будет", - приводит слова Тебаса Europa Press.

Читайте также: Суд оштрафовал УЕФА за претензии к Суперлиге Европы. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Стала известна причина, по которой ПСЖ хочет подписать Роналду

Стала известна причина, по которой ПСЖ хочет подписать Роналду

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов