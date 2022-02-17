Стали известны приблизительные сроки восстановления Жоты

Фото: инстаграм Диогу Жоты

Нападающий "Ливерпуля" Диогу Жота не сыграет в матче против "Норвича".

Как сообщает Дэвид Мэддок, повреждение игрока оказалась серьезнее, однако есть шансы, что португалец успеет восстановиться к матчу с "Челси" в финале Кубка лиги, который запланирован на 27 февраля.

Напомним, что Жота травмировался в игре 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Интера" (2:0).

В этом сезоне на счету Жоты 17 голов и три результативные передачи в 32 играх.

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