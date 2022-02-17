РФС откажет в лицензии клубам, не заплатившим налог на легионеров

Стало известно, что РФС не будет выдавать лицензии клубам, которые откажутся платить налог на легионеров.

По сведениям "Матч ТВ", в случае принятия реформы РФС намерен четко контролировать получение денег с клубов за игровые минуты легионеров. Средства будут направлять на развитие академий.

В таком случае, клубы, не заплатившие налог на легионеров, не будут допущены до участия в следующем сезоне РПЛ.

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