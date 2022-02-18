Семак прокомментировал поражение от "Бетиса"

Фото: твиттер "Зенита"

Наставник "Зенита" Сергей Семак высказался о поражении от "Бетиса" (2:3) в стыковом матче Лиги Европы за выход в 1/8 финала.

"Плохо вошли в игру. Начали неважно, это касается защиты и атаки. Ошибки в обороне привели к трeм пропущенным голам. Однако ребята молодцы, переломили ход игры, забили хорошие голы.

Могли надеяться на лучший результат. К сожалению, игра в защите помешала добиться победы. Мы играем дома, поэтому выпустили четыре защитника. Нам нужен был один футболист выше.

Но в первом тайме действовали не так, как хотелось. Много ошибались. Чтобы не получить во втором тайме ещe три, сделали перестановки", - приводит слова Семака "Чемпионат".

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