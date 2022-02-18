Зарема отреагировала на интерес Газизова к Кокорину
Фото твиттер Eurosport.ru
Зарема Салихова, супруга владельца "Спартака" Леонида Федуна, прокомментировала интерес Шамиля Газизова к Александру Кокорину.
"Давно ему пора к Газизову в команду. Тем более, к форме фиолетового цвета Александр привык. Пусть еще личного массажиста возьмут и про расписку в 500 тысяч евро за незабитые голы не забудут", - приводит слова Заремы "Спорт-Экспресс".
Ранее сообщалось, что "Фиорентина" попытается избавиться от россиянина до закрытия трансферного окна в России.
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