Зарема отреагировала на интерес Газизова к Кокорину

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Зарема Салихова, супруга владельца "Спартака" Леонида Федуна, прокомментировала интерес Шамиля Газизова к Александру Кокорину.

"Давно ему пора к Газизову в команду. Тем более, к форме фиолетового цвета Александр привык. Пусть еще личного массажиста возьмут и про расписку в 500 тысяч евро за незабитые голы не забудут", - приводит слова Заремы "Спорт-Экспресс".

Ранее сообщалось, что "Фиорентина" попытается избавиться от россиянина до закрытия трансферного окна в России.

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