"Аталанта" без Миранчука обыграла "Олимпиакос", "РБ Лейпциг" расписал ничью с "Реал Сосьедадом", "Севилья" и "Порту" победили в своих матчах

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"Аталанта" без Миранчука обыграла "Олимпиакос", "РБ Лейпциг" расписал ничью с "Реал Сосьедадом", "Севилья" и "Порту" победили в своих матчахФото: твиттер "Аталанты"

Представляем результаты первых стыковых игр за выход в 1/8 финала Лиги Европы.

"Порту" Португалия - "Лацио" Италия 2:1

Голы: Дзакканьи, 23 - 0:1, Тони Мартинес, 37 - 1:1, Тони Мартинес, 49 - 2:1

"Порту": Диогу Кошта, Пепе, Мбемба, Сануси, Отавио, Урибе, Груйич (Галено, 46), Жоау Мариу (Бруну Кошта, 88), Фабиу Виейра (Витинья, 46), Тони Мартинес (Эванилсон, 69), Пепе (Эуштакиу, 88).

"Лацио": Стракоша, Марушич, Габаррон, Луис Фелипе, Раду (Хюсай, 72), Лейва (Катальди, 68), Луис Альберто (Башич, 84), Милинкович-Савич, Дзакканьи (Моро, 84), Педро (Жоване Кабрал, 84), Фелипе Андерсон.


"Аталанта" Италия - "Олимпиакос" Греция 2:1

Голы: Соарес, 16 - 0:1, Гимшити, 61 - 1:1, Гимшити, 63 - 2:1

"Аталанта": Муссо, Мэле (Хатебур, 87), Толои, Гимшити, Демирал, Пеццелла, де Рон (Фройлер, 72), Малиновский (Михэилэ, 66), Пашалич, Пессина (Копмейнерс, 46), Муриэль (Бога, 46).

"Олимпиакос": Вацлик, Лала, Папастатопулос, Манолас, Сиссе, Рябчук, Мвила (Бухалакис, 85), Камара, Масурас (Камара, 64), Соарес (Эль-Араби, 73), Оньекуру (Рони Лопеш, 85).


"РБ Лейпциг" Германия - "Реал Сосьедад" Испания 2:2

Голы: Ле Норман, 8 - 0:1, Нкунку, 30 - 1:1, Ойарсабаль (пен), 64 - 1:2, Форсберг (пен), 82 - 2:2

"РБ Лейпциг": Гулачи, Клостерманн, Адамс (Хенрихс, 46), Гвардиол, Симакан, Анхелиньо, Кампль (Айдара, 86), Лаймер (Форсберг, 63), Ольмо (Поульсен, 79), Нкунку (Собослаи, 80), Андре Силва.

"Реал Сосьедад": Райан, Сальдуа, Элустондо, Ле Норман, Субельдия, Рико (Муньос, 61), Рафинья (Пачеко, 78), Мерино (Ильярраменди, 90), Порту, Серлот, Ойарсабаль (Мартин, 90).


"Севилья" Испания - "Динамо" Загреб Хорватия 3:1

Голы: Ракитич (пен), 13 - 1:0, Оршич, 41 - 1:1, Окампос, 44 - 2:1, Марсьяль, 45 - 3:1

"Севилья": Буну, Кунде, Рекик (Гудель, 50), Диего Карлос, Акунья, Ракитич, Фернандо (Оливер Торрес, 61), Гомес, Окампос (Навас, 84), Марсьяль (Эн-Несири, 61), Мунир (Дилэйни, 61).

"Динамо" Загреб: Ливакович, Ристовски (Мохаррами, 77), Теофиль-Катрин (Лауритсен, 46), Шутало, Франьич, Бочкай (Штефуль, 70), Адеми, Гояк, Оршич, Петкович (Шпикич, 76), Юрич (Эмрели, 58).

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