Поражение "Зенита", осечка "Барселоны", фиаско "Боруссии": все результаты Лиги Европы 17 февраля

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Поражение "Зенита", осечка "Барселоны", фиаско "Боруссии": все результаты Лиги Европы 17 февраляФото: твиттер "Бетиса"

Представляем результаты первых стыковых игр за выход в 1/8 финала Лиги Европы.

Ответные матчи пройдут 24 февраля.

"Зенит" Россия - "Бетис" Испания 2:3
Голы: Родригес, 8 - 0:1, Виллиан Жозе, 18 - 0:2, Дзюба, 25 - 1:2, Малком, 28 - 2:2, Гуардадо, 41 - 2:3

"Барселона" Испания - "Наполи" Италия 1:1
Голы: Зелиньски, 29 - 0:1, Ферран Торрес (пен), 59 - 1:1

"Боруссия" Д Германия - "Рейнджерс" Шотландия 2:4
Голы: Тавернье (пен), 38 - 0:1, Морелос, 41 - 0:2, Ландстрем, 49 - 0:3, Беллингем, 51 - 1:3, Загаду (аг), 54 - 1:4, Геррейру, 82 - 2:4

"Шериф" Молдова - "Брага" Португалия 2:0
Голы: Тилль (пен), 43 - 1:0, Траоре, 82 - 2:0

"Порту" Португалия - "Лацио" Италия 2:1
Голы: Дзакканьи, 23 - 0:1, Тони Мартинес, 37 - 1:1, Тони Мартинес, 49 - 2:1

"Аталанта" Италия - "Олимпиакос" Греция 2:1
Голы: Соарес, 16 - 0:1, Гимшити, 61 - 1:1, Гимшити, 63 - 2:1

"РБ Лейпциг" Германия - "Реал Сосьедад" Испания 2:2
Голы: Ле Норман, 8 - 0:1, Нкунку, 30 - 1:1, Ойарсабаль (пен), 64 - 1:2, Форсберг (пен), 82 - 2:2

"Севилья" Испания - "Динамо" Загреб Хорватия 3:1
Голы: Ракитич (пен), 13 - 1:0, Оршич, 41 - 1:1, Окампос, 44 - 2:1, Марсьяль, 45 - 3:1

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