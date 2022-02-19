Товарищеские матчи: "Локомотив" проиграл "Мольде", "Спартак" обыграл "Шахтер" Караганда
Фото: твиттер "Локомотива"
В рамках товарищеской игры "Локомотив" крупно уступил "Мольде", а "Спартак" одержал победу над "Шахтером" Караганда.
Отметим, что матч "Спартака" проходил в закрытом режиме. Известно, что "красно-белые" выиграли со счетом 3:1.
"Мольде" - "Локомотив" 3:0
Голы: Фофана, 24 - 1:0, Андерсен, 71 - 2:0, Фофана, 90 - 3:0
"Локомотив": Худяков, Ненахов, Пабло, Мампаси, Баринов, Жемалетдинов (Бека Бека, 59), Рыбчинский (Рыбус, 46), Тикнизян (Марадишвили, 46), Бабкин (Керк, 59), Кухта, Изидор.
Читайте также: Тульский "Арсенал" в товарищеском матче победил "Оренбург". | http://soccernews.ru
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
"Тоттенхэм" в компенсированное время вырвал победу над "Манчестер Сити"
-
Агент Карраскаля прокомментировал переход игрока в ЦСКА
-
"Рома" Моуринью вырвала ничью в матче с "Вероной"
-
Хави высказался о предстоящем матче с "Валенсией"
-
"Ланс" и "Лион" не выявили победителя в матче Лиги 1
-
Квальярелла забивает в Серии А 18 лет кряду
-
Экс-игрок "Фиорентины" иронично высказался о Кокорине
-
Шапи забил 3-й гол за "Гиресунспор" и вышел на вторую строчку в списке бомбардиров клуба
-
Товарищеские матчи: "Локомотив" проиграл "Мольде", "Спартак" обыграл "Шахтер" Караганда
-
"Атлетико" разгромил "Осасуну" в матче Ла Лиги
-
"Ливерпуль", "Челси" и "Арсенал" побеждают в 26-м туре АПЛ
-
Салах забил юбилейный гол за "Ливерпуль"
-
"Вольфсбург" уступил "Хоффенхайму" и другие результаты 23-го тура Бундеслиги
-
ЦСКА пытался подписать хавбека "Арсенала"
-
Дубль Квальяреллы принёс "Сампдории" победу над "Эмполи"
-
Френки де Йонг высказался об уходе Месси из "Барселоны"
-
Официально: американские инвесторы купили часть акций "Аталанты"
-
Фанаты "Ньюкасла" потроллили Зума из-за скандала с кошкой
-
"Вильярреал" разгромил "Гранаду" благодаря хет-трику Данджума
-
"Барселона" нацелилась на Анхелиньо