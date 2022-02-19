Товарищеские матчи: "Локомотив" проиграл "Мольде", "Спартак" обыграл "Шахтер" Караганда

Фото: твиттер "Локомотива"

В рамках товарищеской игры "Локомотив" крупно уступил "Мольде", а "Спартак" одержал победу над "Шахтером" Караганда.

Отметим, что матч "Спартака" проходил в закрытом режиме. Известно, что "красно-белые" выиграли со счетом 3:1.

"Мольде" - "Локомотив" 3:0

Голы: Фофана, 24 - 1:0, Андерсен, 71 - 2:0, Фофана, 90 - 3:0

"Локомотив": Худяков, Ненахов, Пабло, Мампаси, Баринов, Жемалетдинов (Бека Бека, 59), Рыбчинский (Рыбус, 46), Тикнизян (Марадишвили, 46), Бабкин (Керк, 59), Кухта, Изидор.

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