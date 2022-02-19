Шапи забил 3-й гол за "Гиресунспор" и вышел на вторую строчку в списке бомбардиров клуба

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Шапи забил 3-й гол за "Гиресунспор" и вышел на вторую строчку в списке бомбардиров клуба Фото: инстаграм Шапи

Хавбек "Гиресунспора" Магомед-Шапи Сулейманов забил гол в матче с "Кайсериспором" (1:2).

Это уже третий гол игрока за турецкий клуб. Он делит второе место в списке бомбардиров клуба в чемпионате Турции с Ибраимой Бальде и Сулейманом Дукара (по 3 гола). Больше забил только Фуссейни Диабате (6 голов).

Напомним, что права на футболиста принадлежат "Краснодару".

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