"Ланс" и "Лион" не выявили победителя в матче Лиги 1

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"Ланс" и "Лион" не выявили победителя в матче Лиги 1Фото: твиттер "Лиона"

В рамках 25-го тура французской Лиги 1 "Ланс" сыграл вничью с "Лионом".

На данный момент "Лион" занимает пятое место, "Ланс" - восьмое.

"Ланс" - "Лион" 1:1

Голы: Клосс, 13 - 1:0, Кадевере, 44 - 1:1

"Ланс": Фариньес, Клосс (Франковски, 90), Данзо, Медина, Ву, Айдара, Какута (Давид Кошта, 72), Фофана, Дукуре, Сотока, Калимуэндо (Ганаго, 85).

"Лион": Антони Лопеш, Дюбуа (Гюсто, 87), Тиаго Мендес, Лукеба, Эмерсон, Лукас Пакета, Ндомбеле, Какре, Февр, Токо-Экамби, Кадевере (Ауар, 76).

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