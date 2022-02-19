Агент Карраскаля прокомментировал переход игрока в ЦСКА

Фото инстаграм ЦСКА

Мартин Родригес, агент хавбека Хорхе Карраскаля, высказался о переходе игрока в ЦСКА.

Напомним, что "армейцы" арендовали 23-летнего колумбийца до конца сезона с опцией выкупа.

"У Карраскаля были предложения от других команд Европы, Мексики и МЛС. Почему Хорхе выбрал ЦСКА? По причине того, что это европейский топ-клуб, который обычно играет в еврокубках и имеет тот же уровень структуры и организации, что и большие команды мира.

Каждый хотел найти лучшие условия для своего клуба, как и мы пытаемся найти лучшие условия для Хорхе. Однако ЦСКА приложил огромные усилия, чтобы заполучить его сейчас, и "Ривер" хочет, чтобы футболист попал в топ-команду.

ЦСКА следили за ним уже 2-3 года, но, разумеется, когда ты играешь в "Ривер Плейт", возможно, в лучшей команде Америки, выйти из игры непросто. Сейчас появился подходящий момент, и теперь Хорхе готов стать важным футболистом в ЦСКА.

В ЦСКА знают, что Хорхе может играть на многих атакующих позициях: "десятку", атакующего плеймейкера, ложного вингера, а также второго форварда. Это очень важно для клуба - гибкий футболист, который может играть на многих позициях", - приводит слова агента Sport24.

Читайте также: Карраскаль выбрал игровой номер в ЦСКА. | http://soccernews.ru