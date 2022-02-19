"Айнтрахт" уступил "Кельну" в матче Бундеслиги
Фото: твиттер "Кельна"
В рамках 23-го тура немецкой Бундеслиги "Кельн" одержал победу над "Айнтрахтом".
Благодаря победе "Кельн" поднялся на шестое место, "Айнтрахт" идет 10-м.
"Кельн" - "Айнтрахт" 1:0
Гол: Модест, 84 - 1:0
"Кельн": Хорн, Шмитц (Шауб, 88), Килиан, Хюберс, Хектор, Кайнц (Тильманн, 80), Схири, Озджан, Любичич (Шиндлер, 80), Ут (Дуда, 88), Андерссон (Модест, 61).
"Айнтрахт": Трапп, Чендлер (да Кошта, 82), Хинтереггер, Ндика, Тута (Ленц, 90), Костич, Роде (Камада, 46; Ламмерс, 90), Соу, Якич, Линдстрем (Хеуге, 76), Борре.
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|32
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|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
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|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
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|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
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|32
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|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
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