"Айнтрахт" уступил "Кельну" в матче Бундеслиги

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"Айнтрахт" уступил "Кельну" в матче БундеслигиФото: твиттер "Кельна"

В рамках 23-го тура немецкой Бундеслиги "Кельн" одержал победу над "Айнтрахтом".

Благодаря победе "Кельн" поднялся на шестое место, "Айнтрахт" идет 10-м.

"Кельн" - "Айнтрахт" 1:0

Гол: Модест, 84 - 1:0

"Кельн": Хорн, Шмитц (Шауб, 88), Килиан, Хюберс, Хектор, Кайнц (Тильманн, 80), Схири, Озджан, Любичич (Шиндлер, 80), Ут (Дуда, 88), Андерссон (Модест, 61).

"Айнтрахт": Трапп, Чендлер (да Кошта, 82), Хинтереггер, Ндика, Тута (Ленц, 90), Костич, Роде (Камада, 46; Ламмерс, 90), Соу, Якич, Линдстрем (Хеуге, 76), Борре.  

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