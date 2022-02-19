Араухо сможет сыграть против "Валенсии"

Фото инстаграм Рональда Араухо

Защитник "Барселоны" Рональд Араухо может принять участие в матче против "Валенсии".

Как сообщает твиттер клуба, 22-летний уругваец полностью восстановился после травмы и уже занимался с общей группой.

Поединок Ла Лиги против "Валенсии" пройдет в воскресенье, 20 февраля.

В этом сезоне Араухо провел 26 матчей, в которых отметился тремя забитыми голами.

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