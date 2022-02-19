Гвардиола прокомментировал поражение от "Тоттенхэма"
Фото: твиттер "Манчестер Сити"
Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола высказался о поражении от "Тоттенхэма" (2:3).
"Ну, это была хорошая игра. Мы атаковали с разных направлений, особенно по левому флангу. Было трудно, поскольку они обороняются очень узко. В "Тоттенхэме" умелые футболисты. Они доставляют мяч до Харри Кейна и отлично действуют в атаке.
В первом тайме они забили гол, и больше моментов не было. В начале второго им удается одна атака, и Харри Кейн забивает. Мы старались забивать, однако в компенсированное время пропустили гол.
Очень тяжело играть, когда они так глубоко защищаются. У нас были возможности забить, но, увы, нам это не удалось. У них отличная реализация. У них есть Кейн, Сон и Кулусевски. С их навесами мы не справились.
Нам не нужно было проигрывать для того, чтобы понять, насколько сложно выиграть АПЛ. Впереди еще много игр", - приводит слова Гвардиолы ВВС.
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