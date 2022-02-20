Конте прокомментировал победу над "Манчестер Сити"

Фото: инстаграм "Тоттенхэма"

Наставник "Тоттенхэма" Антонио Конте подвел итоги матча с "Манчестер Сити" (3:2).

"Безусловно, матч был полон эмоций. Это был яркая игра. Мы хорошо провели её и следовали своему плану. "Манчестер Сити" владел мячом 65-70 минут от общего времени матча, поэтому мы должны были хорошо сыграть тактически. Однако даже обороняясь мы в первую очередь должны думать об атаке.

Мы создавали моменты и забили классные голы в ворота фантастической команды. Эта победа добавит нам уверенности. Было непросто играть с "Ман Сити" после трех поражений подряд. Однако это процесс, мы работаем над тем, чтобы прибавить. Я больше всего ненавижу проигрывать. Очень важно было так отреагировать.

Харри Кейн, безусловно, очень важный для нас футболист. Сегодня наши форварды сыграли очень хорошо. Харри хорошо держал мяч. Тем не менее одной победы недостаточно. Не забывайте, что до этого у нас было три поражения подряд. Однако победа над "Ман Сити" - это здорово", - приводит слова Конте ВВС.

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