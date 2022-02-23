В "Зальцбурге" произошла вспышка коронавируса. Неделю назад был матч с "Баварией"

Фото: твиттер "Зальцбурга"

В "РБ Зальцбурге" зафиксирована вспышка коронавируса.

Как сообщает сайт клуба, сразу 15 футболистов сдали положительные тесты на ковид. Все игроки отправлены на карантин, а тренировки команды были отменены.

Отмечается, что у некоторых футболистов наблюдаются слабые симптомы заболевания.

Напомним, что неделю назад "Зальцбург" встречался с "Баварией" в рамках 1/8 финала Лиги Чемпионов.

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