Bild будет закрывать логотип "Газпрома" на форме "Шальке" надписью в поддержку Украины

Фото: сайт Bild

Немецкое издание Bild выступает против рекламы "Газпрома" на форме "Шальке".

Как сообщает сайт издания, теперь логотип "Газпрома" на форме клуба будут закрывать надписью "Свободу Украине".

"Это сложно вынести. Нет, это невыносимо! Мы вынуждены смотреть по телевизору рекламу "Газпрома" под гимн Лиги Чемпионов, пока войска Путина вторгаются в Украину. Российский энергетический гигант - спонсор УЕФА с 2012 года.

Мы видим "Шальке" в футболках "Газпрома" - будто корпорация всего лишь обычный рекламный партнер с 2007 года, а не спонсор российской государственной власти. Так же и с войной.

Мы должны с нетерпением ждать финала Лиги Чемпионов 28 мая в Санкт-Петербурге. На "Газпром Арене", неподалеку от штаб-квартиры компании высотой 462 метра. Мяч катится, рубль катится - а теперь катятся еще и танки. Триада ужаса!

"Шальке" и УЕФА пытаются выкрутиться из этой ситуации с помощью пустых объяснений. В соответствии с девизом: "Мы не имеем ничего общего с политикой Путина".

Это ложь! Конечно, диктаторы используют спорт как красивую декорацию для своих грязных дел - и не только после Олимпиады в Пекине. Когда Путин вторгается в соседнюю страну и отказывает ей в праве на существование, все границы перейдены! Футбол не может продолжать получать деньги, пока Путин ведет войну.

Поэтому:

- финала Лиги Чемпионов в Санкт-Петербурге не будет!

- никакой рекламы "Газпрома" в Лиге Чемпионов!

- нет футболки "Шальке" с надписью "Газпром". Просто отклейте его. Это было бы сильно.

Bild прекращает рекламу футболки Путина до дальнейшего уведомления! Мы заклеиваем логотип в газете и в интернете с требованием:

Свободу Украине!" - заявили в пресс-службе Bild.

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