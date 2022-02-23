В Украине собираются приостановить все футбольные турниры

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В Украине собираются приостановить все футбольные турниры

Исполком Украинской ассоциации футбола (УАФ) может проголосовать за приостановку всех турниров.

"Ближайший месяц спортивных соревнований в Украине не будет. И футбол тоже. Это расшифровка указа президента Владимира Зеленского о введении чрезвычайного положения во всех областях нашего государства.

Завтра в 13:00 собирается Исполком УАФ, который намерен утвердить решение о приостановке соревнований. Живем в бурное и тревожное время. Но верим в лучшее. Потому что мы - украинцы. Единственные, сильные и свободные. Слава Украине!" - написал журналист Игорь Бурбас.

Отметим, что возобновление УПЛ планировалось на 25 февраля.

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