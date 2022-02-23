В Украине собираются приостановить все футбольные турниры
Исполком Украинской ассоциации футбола (УАФ) может проголосовать за приостановку всех турниров.
"Ближайший месяц спортивных соревнований в Украине не будет. И футбол тоже. Это расшифровка указа президента Владимира Зеленского о введении чрезвычайного положения во всех областях нашего государства.
Завтра в 13:00 собирается Исполком УАФ, который намерен утвердить решение о приостановке соревнований. Живем в бурное и тревожное время. Но верим в лучшее. Потому что мы - украинцы. Единственные, сильные и свободные. Слава Украине!" - написал журналист Игорь Бурбас.
Отметим, что возобновление УПЛ планировалось на 25 февраля.
Читайте также: Зинченко ярко высказался о конфликте между Россией и Украиной. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Семак высказался о возможном отстранении российских клубов от еврокубков
-
Хави высказался о предстоящем матче с "Наполи"
-
В Украине собираются приостановить все футбольные турниры
-
Bild будет закрывать логотип "Газпрома" на форме "Шальке" надписью в поддержку Украины
-
Конте заявил, что "Ювентус" подписал Кулушевски назло ему
-
Клубы Лиги 1 могут получить 1,5 миллиарда евро помощи. Треть суммы достанется ПСЖ
-
В "Зальцбурге" произошла вспышка коронавируса. Неделю назад был матч с "Баварией"
-
Тен Хаг высказался перед матчем с "Бенфикой"
-
1
Роналду поделился ожиданиями от матча с "Атлетико"
-
Семин высказался о шансах "Зенита" пройти "Бетис"
-
Спаллетти поделился ожиданиями от матча с "Барселоной"
-
Президент "Атлетико" заявил о полном доверии Симеоне
-
Следующая неделя будет ключевой в будущем Холанда
-
Расписание 19-го тура РПЛ
-
Руководитель МЛС прокомментировал желание Неймара сыграть в северо-американской лиге
-
Клопп прокомментировал слова Гвардиолы, который сказал, что "Ливерпуль" для них "заноза в заднице"
-
Жиру высказался об игре за "Милан"
-
Тотти может вернуться в "Рому"
-
"Милан" готов серьезно потратиться на трансферы летом
-
Капелло назвал аспект игры, в котором Влахович намного лучше Лукаку
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13