Семак высказался о возможном отстранении российских клубов от еврокубков
Фото сайт "Зенита" / Вячеслав Евдокимов
Наставник "Зенита" Сергей Семак высказался о возможном отстранении российских клубов от еврокубков.
"Есть ли у меня опасения, что российские клубы отстранят от еврокубков? К большому сожалению, в нынешнее время спорт втягивают в политику. Мы занимаемся своим делом. Спортсменов нельзя лишать того, чем они занимаются. Что будет в мире политики, в геополитике мы не знаем и влиять на это не можем", - приводит слова Семака "Чемпионат".
Ранее сообщалось, что Санкт-Петербург может лишиться права на проведение финала Лиги Чемпионов, из-за признания Россией ДНР и ЛНР.
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