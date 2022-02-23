Фото сайт "Зенита" / Вячеслав Евдокимов

Наставник "Зенита" Сергей Семак высказался о возможном отстранении российских клубов от еврокубков.

"Есть ли у меня опасения, что российские клубы отстранят от еврокубков? К большому сожалению, в нынешнее время спорт втягивают в политику. Мы занимаемся своим делом. Спортсменов нельзя лишать того, чем они занимаются. Что будет в мире политики, в геополитике мы не знаем и влиять на это не можем", - приводит слова Семака "Чемпионат".

Ранее сообщалось, что Санкт-Петербург может лишиться права на проведение финала Лиги Чемпионов, из-за признания Россией ДНР и ЛНР.

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