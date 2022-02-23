УЕФА рассматривает 5 стадионов в случае переноса финала Лиги Чемпионов из Санкт-Петербурга

УЕФА не исключает возможность переноса финала Лиги Чемпионов из Санкт-Петербурга.

Как сообщает ESPN, это может произойти при эскалации российско-украинского конфликта. В таком случае УЕФА готов поддержать санкции Евросоюза в отношении России.

Отмечается, что в качестве альтернативы УЕФА рассматривает стадионы в Риме, Мюнхене, Париже, Амстердаме и Барселоне.

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