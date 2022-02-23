Экс-тренер "Химок" Черевченко может продолжить карьеру за рубежом

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Экс-тренер "Химок" Черевченко может продолжить карьеру за рубежом Фото сайт "Химок"

Экс-тренер "Химок" Игорь Черевченко прокомментировал свое будущее.

"Пока отдохну от работы, чем больше, тем лучше. До конца сезона точно планирую отдохнуть. Предложения есть, пока их не рассматриваю. Переговоры есть, однако пока не хочу, это не в России", - приводит слова Черевченко ТАСС.

Напомним, что Черевченко был уволен из "Химок" два раза в течение одного сезона. После 18 туров команда занимает в РПЛ последнее место.

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