Блинд стал рекордсменом "Аякса" в Лиге Чемпионов

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Блинд стал рекордсменом "Аякса" в Лиге ЧемпионовФото: твиттер "Аякса"

Защитник "Аякса" Дейли Блинд принимает участие в игре 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Бенфики".

Эта игра стала для 31-летнего голландца 43-й в рамках Лиги Чемпионов.

Как сообщает твиттер "Аякса", Блинд побил рекорда клуба по количеству матчей в ЛЧ, который ранее принадлежал Яри Литманену.

Блинд играет в "Аяксе" с 2018 года. Ранее он также выступал за клуб с 2008 по 2014 год.

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