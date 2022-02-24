"Тоттенхэм" проиграл "Бернли", "Кристал Пэлас" разгромил "Уотфорд"

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"Тоттенхэм" проиграл "Бернли", "Кристал Пэлас" разгромил "Уотфорд"Фото: твиттер "Бернли"

В перенесенном матче АПЛ "Тоттенхэм" уступил "Бернли", а "Кристал Пэлас" обыграл "Уотфорд".

"Бернли" - "Тоттенхэм" 1:0

Гол: Ми, 71 - 1:0

"Бернли": Поуп, Робертс, Ми, Тарковски, Питерс, Леннон, Корк, Браунхилл, Родригес, Вегорст (Барнс, 89), Макнил.

"Тоттенхэм": Льорис, Эмерсон (Лукас Моура, 65), Дайер, Дэвис, Ромеро, Сессеньон (Бергвейн, 79), Сон Хын Мин, Хейбьерг, Бентанкур (Уинкс, 46), Кулусевски, Кейн.


"Уотфорд" - "Кристал Пэлас" 1:4

Голы: Матета, 15 - 0:1, Сиссоко, 18 - 1:1, Галлахер, 42 - 1:2, Заа, 85 - 1:3, Заа, 90 - 1:4

"Уотфорд": Фостер, Фемения, Кэткарт, Самир, Камара, Сиссоко, Клеверли (Кайембе, 73), Луза, Кинг (Эрнандес, 51), Деннис, Сарр.

"Кристал Пэлас": Батленд, Клайн, Андерсен, Гехи, Митчелл, Куяте, Хьюз (Макартур, 80), Галлахер, Олисе (Айю, 73), Заа, Матета (Эдуар, 90).

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