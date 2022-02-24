Линекер отреагировал на результат первого тайма в матче "Атлетико" - "Манчестер Юнайтед"

Фото твиттер Гари Линекера

Футбольный эксперт Гари Линекер оценил игру "Манчестер Юнайтед" в первом тайме игры 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Атлетико".

"Ужасный первый тайм в исполнении "МЮ". Единственный позитивный момент - они проигрывают всего в один гол против "Атлетико", который серьезно доминирует на поле", - написал Линекер в твиттере.

После первого тайма "МЮ" уступал "Атлетико" со счетом 0:1.

Читайте также: Роналду поделился ожиданиями от матча с "Атлетико". | http://soccernews.ru