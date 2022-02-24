Боевая ничья "Бенфики" и "Аякса", мировая между "Атлетико" и "МЮ": все результаты 1/8 финала Лиги Чемпионов 23 февраля
Фото: твиттер "Атлетико"
В первых матчах 1/8 финала Лиги Чемпионов "Аякс" сыграл вничью с "Бенфикой", а "Атлетико" и "Манчестер Юнайтед" не смогли выявить победителя в своей встрече.
Ответные игры запланированы на 15 марта.
"Бенфика" Португалия - "Аякс" Нидерланды 2:2
Голы: Тадич, 18 - 0:1, Аллер (аг), 25 - 1:1, Аллер, 29 - 1:2, Яремчук, 72 - 2:2
"Атлетико" Испания - "Манчестер Юнайтед" Англия 1:1
Голы: Жоау Фелиш, 7 - 1:0, Эланга, 80 - 1:1
Читайте также: "Манчестер Юнайтед" сыграл вничью с "Атлетико" в 1/8 финала Лиги Чемпионов. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Бенфика" и "Аякс" не выявили победителя в первом матче 1/8 финала ЛЧ
-
"Манчестер Юнайтед" сыграл вничью с "Атлетико" в 1/8 финала Лиги Чемпионов
-
"Ливерпуль" благодаря дублям Салаха и Мане разгромил "Лидс"
-
УЕФА рассматривает 5 стадионов в случае переноса финала Лиги Чемпионов из Санкт-Петербурга
-
Клубы Лиги 1 могут получить 1,5 миллиарда евро помощи. Треть суммы достанется ПСЖ
Лента новостей
-
Главные новости дня: 23 февраля
-
Боевая ничья "Бенфики" и "Аякса", мировая между "Атлетико" и "МЮ": все результаты 1/8 финала Лиги Чемпионов 23 февраля
-
Митрович побил рекорд Чемпионшипа по голам за сезон
-
"Бенфика" и "Аякс" не выявили победителя в первом матче 1/8 финала ЛЧ
-
"Манчестер Юнайтед" сыграл вничью с "Атлетико" в 1/8 финала Лиги Чемпионов
-
Линекер отреагировал на результат первого тайма в матче "Атлетико" - "Манчестер Юнайтед"
-
"Ливерпуль" благодаря дублям Салаха и Мане разгромил "Лидс"
-
"Тоттенхэм" проиграл "Бернли", "Кристал Пэлас" разгромил "Уотфорд"
-
"Ливерпуль" - лидер АПЛ по заработанным пенальти
-
"Реал" нацелился на хавбека "Наполи"
-
"Манчестер Юнайтед" определил две главные трансферные цели на лето
-
Блинд стал рекордсменом "Аякса" в Лиге Чемпионов
-
Семак рассказал о травмах игроков перед матчем с "Бетисом"
-
Кузяев пропустил тренировку "Зенита" накануне ответной игры с "Бетисом"
-
Экс-тренер "Химок" Черевченко может продолжить карьеру за рубежом
-
УЕФА рассматривает 5 стадионов в случае переноса финала Лиги Чемпионов из Санкт-Петербурга
-
Семак высказался о возможном отстранении российских клубов от еврокубков
-
Хави высказался о предстоящем матче с "Наполи"
-
В Украине собираются приостановить все футбольные турниры
-
1
Bild будет закрывать логотип "Газпрома" на форме "Шальке" надписью в поддержку Украины
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|6
|10
|2
|Боруссия Дортмунд
|6
|10
|3
|Осер
|6
|7
|4
|ПСВ
|6
|6
|Группа B
|М
|О
|1
|Валенсия
|6
|16
|2
|Базель
|6
|9
|3
|Ливерпуль
|6
|8
|4
|Спартак Москва
|6
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|9
|2
|Рома
|6
|9
|3
|АЕК
|6
|6
|4
|Генк
|6
|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Интер Милан
|6
|11
|2
|Аякс
|6
|8
|3
|Лион
|6
|8
|4
|Русенборг
|6
|4
|Группа E
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|13
|2
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|9
|3
|Динамо Киев
|6
|7
|4
|Фейеноорд
|6
|5
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|6
|15
|2
|Байер Леверкузен
|6
|9
|3
|Маккаби Хайфа
|6
|7
|4
|Олимпиакос Пирей
|6
|4
|Группа G
|М
|О
|1
|Милан
|6
|12
|2
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|12
|3
|Ланс
|6
|8
|4
|Бавария Мюнхен
|6
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|18
|2
|Локомотив Москва
|6
|7
|3
|Клуб Брюгге
|6
|5
|4
|Галатасарай
|6
|4