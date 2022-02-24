Боевая ничья "Бенфики" и "Аякса", мировая между "Атлетико" и "МЮ": все результаты 1/8 финала Лиги Чемпионов 23 февраля

Фото: твиттер "Атлетико"

В первых матчах 1/8 финала Лиги Чемпионов "Аякс" сыграл вничью с "Бенфикой", а "Атлетико" и "Манчестер Юнайтед" не смогли выявить победителя в своей встрече.

Ответные игры запланированы на 15 марта.

"Бенфика" Португалия - "Аякс" Нидерланды 2:2

Голы: Тадич, 18 - 0:1, Аллер (аг), 25 - 1:1, Аллер, 29 - 1:2, Яремчук, 72 - 2:2

"Атлетико" Испания - "Манчестер Юнайтед" Англия 1:1

Голы: Жоау Фелиш, 7 - 1:0, Эланга, 80 - 1:1

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