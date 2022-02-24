Главные новости дня: 23 февраля

Фото: твиттер "Атлетико"

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 23 февраля.

"Манчестер Юнайтед" сыграл вничью с "Атлетико" в 1/8 финала Лиги Чемпионов.

"Бенфика" и "Аякс" не выявили победителя в первом матче 1/8 финала ЛЧ.

"Ливерпуль" благодаря дублям Салаха и Мане разгромил "Лидс".

"Химки" объявили о назначении нового главного тренера.

УЕФА рассматривает 5 стадионов в случае переноса финала Лиги Чемпионов из Санкт-Петербурга.

Криштиану Роналду не оправдал ожидания некоторых руководителей "Манчестер Юнайтед".

Килиан Мбаппе может подписать с ПСЖ двухлетний контракт.

Усман Дембеле передумал уходить из "Барселоны".

Следующая неделя будет ключевой в будущем Эрлинга Холанда.

Франческо Тотти может вернуться в "Рому".

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