Главные новости дня: 23 февраля

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Главные новости дня: 23 февраляФото: твиттер "Атлетико"

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 23 февраля.

"Манчестер Юнайтед" сыграл вничью с "Атлетико" в 1/8 финала Лиги Чемпионов.

"Бенфика" и "Аякс" не выявили победителя в первом матче 1/8 финала ЛЧ.

"Ливерпуль" благодаря дублям Салаха и Мане разгромил "Лидс".

"Химки" объявили о назначении нового главного тренера.

УЕФА рассматривает 5 стадионов в случае переноса финала Лиги Чемпионов из Санкт-Петербурга.

Криштиану Роналду не оправдал ожидания некоторых руководителей "Манчестер Юнайтед".

Килиан Мбаппе может подписать с ПСЖ двухлетний контракт.

Усман Дембеле передумал уходить из "Барселоны".

Следующая неделя будет ключевой в будущем Эрлинга Холанда.

Франческо Тотти может вернуться в "Рому".

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Боевая ничья "Бенфики" и "Аякса", мировая между "Атлетико" и "МЮ": все результаты 1/8 финала Лиги Чемпионов 23 февраля

Боевая ничья "Бенфики" и "Аякса", мировая между "Атлетико" и "МЮ": все результаты 1/8 финала Лиги Чемпионов 23 февраля

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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