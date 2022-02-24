Лукаку готов пойти на понижение зарплаты ради возвращения в "Интер"

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Лукаку готов пойти на понижение зарплаты ради возвращения в "Интер" Фото: инстаграм Ромелу Лукаку

Нападающий "Челси" Ромелу Лукаку готов вернуться в "Интер".

По сведениям La Gazzetta dello Sport, 28-летний бельгиец согласен пойти на сокращение зарплаты ради возвращения в итальянский клуб. Его зарплата в "Челси" составляет 12,5 миллиона евро в год.

Пока неизвестно заинтересован ли "Интер" в возвращении футболиста. Однако отмечается, что единственный возможный вариант для "нерадзурри" - аренда.

Напомним, что Лукаку перебрался в "Челси" из "Интера" летом 2021 года.

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