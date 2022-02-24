Лукаку готов пойти на понижение зарплаты ради возвращения в "Интер"
Фото: инстаграм Ромелу Лукаку
Нападающий "Челси" Ромелу Лукаку готов вернуться в "Интер".
По сведениям La Gazzetta dello Sport, 28-летний бельгиец согласен пойти на сокращение зарплаты ради возвращения в итальянский клуб. Его зарплата в "Челси" составляет 12,5 миллиона евро в год.
Пока неизвестно заинтересован ли "Интер" в возвращении футболиста. Однако отмечается, что единственный возможный вариант для "нерадзурри" - аренда.
Напомним, что Лукаку перебрался в "Челси" из "Интера" летом 2021 года.
Читайте также: Тухель рассказал об адаптации Лукаку в "Челси". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Чемпионат Украины официально приостановлен из-за военного положения в стране
-
Проведение двух матчей 19-го тура РПЛ находится под вопросом из-за военной операции на Украине
-
УЕФА назвал номинантов на звание лучшего игрока недели в Лиге Чемпионов
-
Гасперини: "Надеюсь, систему VAR униточжат"
-
Главные новости дня: 23 февраля
Лента новостей
-
Шведский клуб отказал "Локомотиву" в трансфере Сведберга из-за военной операции России в Украине
-
1
Экс-игрок "Манчестер Юнайтед": "Роналду нужен клубу только для продажи футболок и пиара"
-
Лукаку готов пойти на понижение зарплаты ради возвращения в "Интер"
-
1
Пети: "Я испытываю искреннюю печаль, когда наблюдаю за Месси на поле"
-
Уткин отреагировал на начало российской военной операции на Украине
-
Юран поделился мнением о Жиркове и Мамаеве
-
Гендиректор "Зенита" отказался комментировать возможную отмену матча с "Бетисом"
-
Луческу: "Я не трус и не покину Киев"
-
Новичок "Зенита" Адамов: "Думаю, я защищаюсь не хуже Трента Александра-Арнольда"
-
У РПЛ нет планов приостанавливать чемпионат
-
Рангник установил клубный антирекорд "Манчестер Юнайтед"
-
Смолов: "Нет войне!"
-
Юран: "С удовольствием поработал бы с Кокориным"
-
Эланга установил два рекорда в матче "Атлетико" - "Манчестер Юнайтед"
-
Адамов рассказал о несостоявшемся переходе в "Локомотив"
-
РПЛ отреагировала на слухи о переносе матчей 19-го тура
-
Фелиш подвёл итоги матча "Атлетико" - "Манчестер Юнайтед"
-
Чемпионат Украины официально приостановлен из-за военного положения в стране
-
Роналду высказался после ничьей с "Атлетико"
-
"Динамо" отменило пресс-конференцию Шварца, посвящённую возобновлению РПЛ
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18