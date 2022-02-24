Глава Шведского футбольного союза высказался о возможном проведении стыкового матча ЧМ-2022 в России

Глава Шведского футбольного союза Карл-Эрик Нильссон не хотел бы проводить стыковые игры ЧМ-2022 в России.

"Сценарий матча с Россией в стыках возможен. Из-за чувств, которые мы испытываем с сегодняшнего утра, почти немыслимо, что через несколько недель мы проведем футбольную игру в России.

Судя по тому, что происходит здесь и сейчас, на сегодняшний день нет абсолютно никакого желания проводить футбольный матч в России", - приводит слова Нильссона Reuters.

Напомним, что 24 марта Россия должна была принять стыковую игру за право выхода на ЧМ-2022 против Польши. Победитель этой пары встретится со Швецией или Чехией.

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