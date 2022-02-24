Цорн прокомментировал ситуацию с компанией Рангника

Фото: инстаграм Цорна

Спортивный директор "Локомотива" Томас Цорн отреагировал на информацию о том, что клуб расторг соглашение с компанией Ральфа Рангника.

"Появившиеся сообщения о разрыве соглашения "Локомотивом" с компанией Ральфа Рангника не имеют ничего общего с реальностью. Никакого контракта между клубом и консалтинговой компанией нет с лета 2021 года, поэтому разрывать в данной ситуации просто ничего.

Все сотрудники "Локомотива" работают по найму и выполняют свои обязанности без каких-либо изменений", - приводит слова Цорна "Спорт-Экспресс".

Напомним, что Рангник с июля по ноябрь 2021 года был руководителем спортивного департамента "Локомотива".

Читайте также: СМИ: "Локомотив" прекратил сотрудничество с компанией Рангника. | http://soccernews.ru