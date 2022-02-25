Назван лучший футболист недели в Лиге Европы

Фото: инстаграм Орты

Вингер "Браги" Рикарду Орта признан лучшим игроком недели в Лиге Европы.

Отметим, что в ответной стыковой игре за право выхода в 1/8 финала против "Шерифа" 27-летний португалец отметился голом и ассистом.

Первый матч завершился победой "Шерифа" со счетом 2:0. В ответной встрече "Брага" смогла перевести игру в экстра-таймы и добыла победу в серии пенальти.

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