УЕФА может разорвать контракт с "Газпромом"
УЕФА рассматривает вариант прекращения сотрудничества с "Газпромом".
Как сообщает журналист Саймон Стоун, юристы УЕФА уже консультируются по правовым вопросам касательно расторжения спонсорского договора.
Напомним, что в мае 2021 года "Газпром" продлил соглашение с УЕФА. Газодобывающая компания стала спонсором двух Евро, а также Лиги Чемпионов до 2024 года.
Отмечается, что по договору УЕФА получает от "Газпрома" около 40 миллионов евро в год.
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