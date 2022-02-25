Санчо высказался о совместных выступлениях с Роналду

Фото: инстаграм Санчо

Хавбек "Манчестер Юнайтед" Джейдон Санчо поделился своими впечатлениями от Криштиану Роналду.

"Здорово играть с футболистом, которого называют величайшим в истории. Это сумасшествие. Когда Роналду впервые зашел в раздевалку, я был ошеломлен, я не мог поверить, что буду играть с Криштиану в "МЮ", - приводит слова Санчо ВВС.

Роналду вернулся в "МЮ" в августе 2021 года. В этом сезоне он провел 29 игр, забил 15 голов и отдал три ассиста.

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