Губерниев высказался о переносах спортивных соревнований из России
Фото: инстаграм Дмитрия Губерниева
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на перенос соревнований из России.
"Перенос финала Лиги Чемпионов из Санкт-Петербурга? Сейчас важнее другое - абсолютно политическое решение МОК последних часов. Предлагают убрать вообще все соревнования из России и Беларуси, не включать гимны, не показывать флаги.
Это абсолютно политизированная история. Опять коллективная ответственность людей, которые готовятся к соревнованиям. Решение принимает МОК, однако кто кукловодит, дергает за ниточки, мы тоже понимаем.
Речь же не идет о том, чтобы отнимать ЧМ по волейболу, который проходит раз в четыре года, этапы Кубка. Хорошо, с волейболом вы не связываетесь, так как там много денег и все на них попадут. Что же вы волейбол не отнимаете, умники? Переносить некуда?
"Формула-1" понятно. Желающих много. Опять какая-то ерунда. Сил нашим спортсменам! Будем поддерживать российский спорт по-прежнему страстно", - приводит слова Губерниева "Спорт-Экспресс".
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