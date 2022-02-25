Экс-игрок сборной Франции советует Роналду задуматься о завершении карьеры

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Экс-игрок сборной Франции советует Роналду задуматься о завершении карьеры Фото инстаграм Криштиану Роналду

Экс-игрок сборной Франции Франк Лебеф высказался о будущем форварда "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду.

"Знаете что? Думаю, есть время, когда нужно задуматься: "Что я делаю со своей жизнью и карьерой?" И, возможно, для Криштиану Роналду пришло время задуматься и поговорить с самим собой, может, и с кем-то из членов семьи, чтобы узнать, что ему стоит сделать в конце карьеры, есть ли у его карьеры будущее.

Я не хочу смотреть на Роналду и испытывать жалость, ведь он столько лет был на вершине. Я не хочу, чтобы он становился средним футболистом. Он был выдающимся игроком на протяжении многих лет.

Я бы хотел, чтобы он закончил на пике вместо того, чтобы пытаться отыграть еще 2-3 года, не являясь тем футболистом, которым он привык быть", - приводит слова Лебефа Daily Mail.

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