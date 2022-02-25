Экс-игрок сборной Франции советует Роналду задуматься о завершении карьеры
Фото инстаграм Криштиану Роналду
Экс-игрок сборной Франции Франк Лебеф высказался о будущем форварда "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду.
"Знаете что? Думаю, есть время, когда нужно задуматься: "Что я делаю со своей жизнью и карьерой?" И, возможно, для Криштиану Роналду пришло время задуматься и поговорить с самим собой, может, и с кем-то из членов семьи, чтобы узнать, что ему стоит сделать в конце карьеры, есть ли у его карьеры будущее.
Я не хочу смотреть на Роналду и испытывать жалость, ведь он столько лет был на вершине. Я не хочу, чтобы он становился средним футболистом. Он был выдающимся игроком на протяжении многих лет.
Я бы хотел, чтобы он закончил на пике вместо того, чтобы пытаться отыграть еще 2-3 года, не являясь тем футболистом, которым он привык быть", - приводит слова Лебефа Daily Mail.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
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|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18