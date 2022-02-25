"Барселона", "Реал" и "Ювентус" готовят перезапуск Суперлиги

"Барселона", "Реал" и "Ювентус" собираются перезапустить Суперлигу.

Как сообщает The Telegraph, будет одно нововведение - отмена постоянного членства. Вместо нее в турнире хотят предложить традиционную квалификацию через национальные лиги.

Напомним, что попытка создания Суперлиги была совершена весной 2021 года, однако проект был приостановлен спустя несколько часов.

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