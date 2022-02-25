Футболисты "Барселоны" уверены, что способны выиграть Лигу Европы

Фото: твиттер "Барселоны"

Футболисты "Барселоны" обрели уверенность после последних матчей.

Как сообщает Diario Sport, после победы над "Наполи" игроки "Барсы" полны оптимизма и считают себя фаворитами Лиги Европы.

В клубе понимают, что победа в Лиге Европы дает не только гарантированное место в Лиге Чемпионов, но и возможность побороться за еще один трофей - Суперкубок Европы.

Футболисты уверены, что на данный момент в Лиге Европы не осталось команды сильнее "Барсы".

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