"Милан" потерял очки в матче с "Удинезе"

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"Милан" потерял очки в матче с "Удинезе"Фото: твиттер "Милана"

В рамках 27-го тура итальянской Серии А "Милан" сыграл вничью с "Удинезе".

"Россонери" продолжают лидировать в чемпионате, опережая "Интер" на 3 очка. Однако у "Нерадзурри" есть две игры в запасе.

"Милан" - "Удинезе" 1:1

Голы: Рафаэл Леау, 29 - 1:0, Удоджи, 66 - 1:1

"Милан": Меньян, Калабрия, Романьоли, Томори, Эрнандес, Кессиэ, Тонали, Жиру (Ребич, 66), Рафаэл Леау, Браим Диас (Мальдини, 85), Жуниор Мессиас (Салемакерс, 65).

"Удинезе": Сильвестри, Молина, Мари, Родриго Бекао, Перес, Зегелар (Удоджи, 55), Арслан (Яяло, 90), Уолас, Макенго (Перейра, 55), Деулофеу, Бету (Саксесс, 65).  

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