"Милан" потерял очки в матче с "Удинезе"
Фото: твиттер "Милана"
В рамках 27-го тура итальянской Серии А "Милан" сыграл вничью с "Удинезе".
"Россонери" продолжают лидировать в чемпионате, опережая "Интер" на 3 очка. Однако у "Нерадзурри" есть две игры в запасе.
"Милан" - "Удинезе" 1:1
Голы: Рафаэл Леау, 29 - 1:0, Удоджи, 66 - 1:1
"Милан": Меньян, Калабрия, Романьоли, Томори, Эрнандес, Кессиэ, Тонали, Жиру (Ребич, 66), Рафаэл Леау, Браим Диас (Мальдини, 85), Жуниор Мессиас (Салемакерс, 65).
"Удинезе": Сильвестри, Молина, Мари, Родриго Бекао, Перес, Зегелар (Удоджи, 55), Арслан (Яяло, 90), Уолас, Макенго (Перейра, 55), Деулофеу, Бету (Саксесс, 65).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17