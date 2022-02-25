Лапорта ответил на вопрос о возможном трансфере Холанда
Фото: инстаграм "Барселоны"
Президент "Барселоны" Жоан Лапорта высказался о возможном трансфере форварда дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда.
"Мы отлично поработали в зимнее трансферное окно, и мы хотим добиться еще большего успеха летом. Купим ли мы Холанда? Надеюсь, что летом мы тоже хорошо поработаем, и что все мы будем удовлетворены достигнутыми результатами", - приводит слова Лапорты Diario Sport.
Напомним, что предстоящим летом сумма отступных за Холанда будет составлять 75 миллионов евро.
Читайте также: Следующая неделя будет ключевой в будущем Холанда. | http://soccernews.ru
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
главное
Лента новостей
-
"Хоффенхайм" вырвал победу над "Штутгартом"
-
Каррера высказался о предстоящем противостоянии "Спартака" и "РБ Лейпцига"
-
Конте прокомментировал свое будущее в "Тоттенхэме"
-
Кристенсен не перейдет в другой клуб АПЛ
-
Сербия готова принимать домашние матчи российских клубов
-
Лапорта ответил на вопрос о возможном трансфере Холанда
-
1
Абрамовичу поступят новые предложение о продаже "Челси"
-
"Милан" потерял очки в матче с "Удинезе"
-
Футболисты "Барселоны" уверены, что способны выиграть Лигу Европы
-
"Барселона", "Реал" и "Ювентус" готовят перезапуск Суперлиги
-
Экс-игрок сборной Франции советует Роналду задуматься о завершении карьеры
-
В Шотландии открыли памятник Алексу Фергюсону
-
Фанаты ЦСКА сделали заявление в преддверии дерби со "Спартаком"
-
Губерниев высказался о переносах спортивных соревнований из России
-
"Фиорентина" снова не включила Кокорина в заявку на матч
-
Санчо высказался о совместных выступлениях с Роналду
-
УЕФА может разорвать контракт с "Газпромом"
-
Назван лучший футболист недели в Лиге Европы
-
Пеле отреагировал на ситуацию в Украине
-
Уткин похвалил "Зенит" за противостояние с "Бетисом"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14