Лапорта ответил на вопрос о возможном трансфере Холанда

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Лапорта ответил на вопрос о возможном трансфере Холанда Фото: инстаграм "Барселоны"

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта высказался о возможном трансфере форварда дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда.

"Мы отлично поработали в зимнее трансферное окно, и мы хотим добиться еще большего успеха летом. Купим ли мы Холанда? Надеюсь, что летом мы тоже хорошо поработаем, и что все мы будем удовлетворены достигнутыми результатами", - приводит слова Лапорты Diario Sport.

Напомним, что предстоящим летом сумма отступных за Холанда будет составлять 75 миллионов евро.

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