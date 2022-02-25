Сербия готова принимать домашние матчи российских клубов
Фото: инстаграм Вучича
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что его страна готова принимать домашние игры российских клубов в еврокубках.
"Получил информацию о том, что есть инициатива, чтобы российские клубы играли на территории Сербии домашние матчи. Так как сейчас часть клубов из отдельных стран не желают ехать в Москву, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Екатеринбург, Краснодар… Есть, видимо, инициатива UEFA, FIBA... Если все согласны с этим, мы для всех будем хорошей принимающей стороной, если так поможем решению проблемы", - приводит слова Вучича "Р-Спорт".
17 марта "Спартак" должен принимать "РБ Лейпциг" в рамках 1/8 финала Лиги Европы. 24 марта сборная России должна провести домашнюю стыковую игру ЧМ-2022 против Польши.
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