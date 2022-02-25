Кристенсен не перейдет в другой клуб АПЛ

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Кристенсен не перейдет в другой клуб АПЛ Фото инстаграм Андреаса Кристенсена

Защитник "Челси" Андреас Кристенсен близок к уходу из клуба.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, 25-летний датчанин из уважения к "Челси" не перейдет в другой клуб АПЛ.

Напомним, что в подписании футболиста заинтересованы "Бавария" и "Барселона". Летом он уйдет в качестве свободного агента.

Кристенсен находится в системе лондонского клуба с 2012 года.

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