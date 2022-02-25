Конте прокомментировал свое будущее в "Тоттенхэме"

Фото: инстаграм Конте

Наставник "Тоттенхэма" Антонио Конте высказался о своем положении в клубе.

"Клуб очень доволен моей работой и тем, что мы делаем с моим персоналом. Проблема в том, что я перфекционист. Я человек, который хочет быстро прийти к результату", - приводит слова Конте Football London.

После 26 туров "Тоттенхэм" занимает в АПЛ 8-е место. В последних пяти матчах чемпионата "шпоры" четыре раза потерпели поражение.

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