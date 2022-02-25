Конте прокомментировал свое будущее в "Тоттенхэме"

Теги тоттенхэмантонио конте

Конте прокомментировал свое будущее в "Тоттенхэме" Фото: инстаграм Конте

Наставник "Тоттенхэма" Антонио Конте высказался о своем положении в клубе.

"Клуб очень доволен моей работой и тем, что мы делаем с моим персоналом. Проблема в том, что я перфекционист. Я человек, который хочет быстро прийти к результату", - приводит слова Конте Football London.

После 26 туров "Тоттенхэм" занимает в АПЛ 8-е место. В последних пяти матчах чемпионата "шпоры" четыре раза потерпели поражение.

Читайте также: Конте заявил, что "Ювентус" подписал Кулушевски назло ему. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Милан" потерял очки в матче с "Удинезе"

"Милан" потерял очки в матче с "Удинезе"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов