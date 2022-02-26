Каррера высказался о предстоящем противостоянии "Спартака" и "РБ Лейпцига"

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Экс-тренер "Спартака" Массимо Каррера поделился ожиданиями от предстоящей игры московского клуба против "РБ Лейпцига" в Лиге Европы.

"Я думаю, что у "Лейпцига" есть преимущество, потому что Тедеско дольше работает с командой и он провел больше матчей. "Спартак" недавно сменил тренера и играл только товарищеские игры. Это значит все и ничего, потому что только на поле всегда все доказывается", - заявил Каррера.

Матчи 1/8 финала Лиги Европы пройдут 10 и 17 марта.

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