Каррера высказался о предстоящем противостоянии "Спартака" и "РБ Лейпцига"
Фото инстаграм Массимо Карреры
Экс-тренер "Спартака" Массимо Каррера поделился ожиданиями от предстоящей игры московского клуба против "РБ Лейпцига" в Лиге Европы.
"Я думаю, что у "Лейпцига" есть преимущество, потому что Тедеско дольше работает с командой и он провел больше матчей. "Спартак" недавно сменил тренера и играл только товарищеские игры. Это значит все и ничего, потому что только на поле всегда все доказывается", - заявил Каррера.
Матчи 1/8 финала Лиги Европы пройдут 10 и 17 марта.
Читайте также: Тедеско высказался о матчах со "Спартаком" в Лиге Европы. | http://soccernews.ru
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