"Саутгемптон" обыграл "Норвич" в матче АПЛ

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"Саутгемптон" обыграл "Норвич" в матче АПЛФото: твиттер "Саутгемптона"

В рамках 27-го тура АПЛ "Саутгемптон" одержал победу над "Норвичем".

Благодаря победе "Саутгемптон" вышел на 9-е место. "Норвич" по-прежнему последний.

"Саутгемптон" - "Норвич" 2:0

Голы: Адамс, 36 - 1:0, Ромеу, 88 - 2:0

"Саутгемптон": Форстер, Ливраменто, Беднарек, Салису, Уокер-Питерс, Армстронг (Дженепо, 90), Эльюнусси, Ромеу, Уорд-Проуз, Адамс (Лонг, 83), Броя (Стивенс, 81).

"Норвич": Ганн, Ааронс, Хэнли, Гибсон, Уильямс, Рашица (Ле-Мелу, 72), Маклин, Норманн (Рупп, 72), Гилмор (Дауэлл, 81), Сарджент, Пукки.

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