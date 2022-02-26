"Саутгемптон" обыграл "Норвич" в матче АПЛ
Фото: твиттер "Саутгемптона"
В рамках 27-го тура АПЛ "Саутгемптон" одержал победу над "Норвичем".
Благодаря победе "Саутгемптон" вышел на 9-е место. "Норвич" по-прежнему последний.
"Саутгемптон" - "Норвич" 2:0
Голы: Адамс, 36 - 1:0, Ромеу, 88 - 2:0
"Саутгемптон": Форстер, Ливраменто, Беднарек, Салису, Уокер-Питерс, Армстронг (Дженепо, 90), Эльюнусси, Ромеу, Уорд-Проуз, Адамс (Лонг, 83), Броя (Стивенс, 81).
"Норвич": Ганн, Ааронс, Хэнли, Гибсон, Уильямс, Рашица (Ле-Мелу, 72), Маклин, Норманн (Рупп, 72), Гилмор (Дауэлл, 81), Сарджент, Пукки.
Читайте также: "Барселона" сыграет с "Галатасараем" и другие результаты жеребьёвки 1/8 финала Лиги Европы. | http://soccernews.ru
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Главные новости дня: 25 февраля
-
Платини считает, что Месси не заслужил "Золотой мяч"
-
Роналду в соцсетях призвал к миру
-
"Интер" не смог обыграть "Дженоа"
-
"Леванте" разгромил "Эльче" в матче Ла Лиги
-
"Ренн" в результативном матче одолел "Монпелье"
-
"Саутгемптон" обыграл "Норвич" в матче АПЛ
-
"Хоффенхайм" вырвал победу над "Штутгартом"
-
Каррера высказался о предстоящем противостоянии "Спартака" и "РБ Лейпцига"
-
Конте прокомментировал свое будущее в "Тоттенхэме"
-
Кристенсен не перейдет в другой клуб АПЛ
-
Сербия готова принимать домашние матчи российских клубов
-
Лапорта ответил на вопрос о возможном трансфере Холанда
-
1
Абрамовичу поступят новые предложение о продаже "Челси"
-
"Милан" потерял очки в матче с "Удинезе"
-
Футболисты "Барселоны" уверены, что способны выиграть Лигу Европы
-
"Барселона", "Реал" и "Ювентус" готовят перезапуск Суперлиги
-
Экс-игрок сборной Франции советует Роналду задуматься о завершении карьеры
-
В Шотландии открыли памятник Алексу Фергюсону
-
Фанаты ЦСКА сделали заявление в преддверии дерби со "Спартаком"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18