"Леванте" разгромил "Эльче" в матче Ла Лиги

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"Леванте" разгромил "Эльче" в матче Ла ЛигиФото: твиттер "Леванте"

В рамках 26-го тура испанской Ла Лиги "Леванте" уверенно разобрался с "Эльче".

Несмотря на победу "Леванте" так и остается на последнем месте. "Эльче" - на 13-м.

"Леванте" - "Эльче" 3:0

Голы: Моралес, 37 - 1:0, Де Фрутос, 67 - 2:0, Мелеро, 90 - 3:0

"Леванте": Карденас, Мирамон, Касерес (Коке, 86), Дуарте, Робер, Сон, Моралес (Мелеро, 64), Мальса (Дани Гомес, 86), Пепелу, Де Фрутос (Барди, 76), Рохер Марти (Вукчевич, 86).

"Эльче": Бадия, Барраган (Хосан, 60), Бигас, Роко, Мохика, Маскарель (Гути, 75), Гумбау, Моренте (Марконе, 75), Каррильо, Бойе (Понсе, 60), Милья (Фидель, 75).

Удаление: Гумбау (73).

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