Роналду в соцсетях призвал к миру

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Роналду в соцсетях призвал к мируФото: инстаграм Роналду

Форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду призывает всех к миру.

"Мы должны сделать мир лучше ради наших детей. Молюсь за мир во всем мире", - написал португалец в сторис инстаграма.

Судя по всему, это реакция Роналду на ситуацию в Украине, где Россия проводит военную операцию.

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