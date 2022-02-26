Роналду в соцсетях призвал к миру

Фото: инстаграм Роналду

Форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду призывает всех к миру.

"Мы должны сделать мир лучше ради наших детей. Молюсь за мир во всем мире", - написал португалец в сторис инстаграма.

Судя по всему, это реакция Роналду на ситуацию в Украине, где Россия проводит военную операцию.

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