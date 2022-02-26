Платини считает, что Месси не заслужил "Золотой мяч"

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Экс-президент УЕФА Мишель Платини высказался о "Золотом мяче".

"Лионель Месси не заслужил "Золотой мяч" в 2021 году. Кто выиграл Лигу Чемпионов и Евро? Жоржиньо", - приводит слова Платини La Gazzetta dello Sport.

Напомним, что в голосовании Месси на 33 балла опередил Роберта Левандовски и на 153 балла Жоржиньо, который занял третье место.

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