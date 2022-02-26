"Тоттенхэм" разгромил "Лидс" в матче АПЛ

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"Тоттенхэм" разгромил "Лидс" в матче АПЛФото: твиттер "Тоттенхэма"

В рамках 27-го тура АПЛ "Тоттенхэм" уверенно победил "Лидс".

Благодаря победе "шпоры" поднялись на седьмое место. "Лидс" идет 15-м.

"Лидс" - "Тоттенхэм" 0:4

Голы: Доэрти, 10 - 0:1, Кулусевски, 15 - 0:2, Кейн, 27 - 0:3, Сон Хын Мин, 85 - 0:4

"Лидс": Мелье, Эйлинг, Льоренте, Стрейк (Клих, 46), Фирпо (Шеклтон, 79), Даллас, Кох, Харрисон (Родриго, 46), Форшоу, Рафинья, Джеймс.

"Тоттенхэм": Льорис, Доэрти, Дайер, Дэвис, Ромеро, Сессеньон (Эмерсон, 78), Сон Хын Мин (Скарлетт, 87), Хейбьерг, Уинкс, Кулусевски (Бергвейн, 78), Кейн.

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