"Тоттенхэм" разгромил "Лидс" в матче АПЛ
Фото: твиттер "Тоттенхэма"
В рамках 27-го тура АПЛ "Тоттенхэм" уверенно победил "Лидс".
Благодаря победе "шпоры" поднялись на седьмое место. "Лидс" идет 15-м.
"Лидс" - "Тоттенхэм" 0:4
Голы: Доэрти, 10 - 0:1, Кулусевски, 15 - 0:2, Кейн, 27 - 0:3, Сон Хын Мин, 85 - 0:4
"Лидс": Мелье, Эйлинг, Льоренте, Стрейк (Клих, 46), Фирпо (Шеклтон, 79), Даллас, Кох, Харрисон (Родриго, 46), Форшоу, Рафинья, Джеймс.
"Тоттенхэм": Льорис, Доэрти, Дайер, Дэвис, Ромеро, Сессеньон (Эмерсон, 78), Сон Хын Мин (Скарлетт, 87), Хейбьерг, Уинкс, Кулусевски (Бергвейн, 78), Кейн.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18